Самуэль НОНГО: «Приятно удивлен добротой здешних людей»

Камерунский новичок «Вереса», ставший самым дорогим трансфером в истории ровенского клуба, Самуэль Нонго рассказал об адаптации в украинском клубе:

- Самуэль, расскажи о решении переехать в Украину – почему выбрал «Верес»?

– Решение о продолжении карьеры в Ровно далось непросто. Много думал над этим. Мы очень много разговаривали со спортивным директором клуба Юрием Габовдой, с главным тренером Олегом Шандруком. Они рассказывали о планах развития и развития клуба, об инфраструктуре для тренировок и обновления. Говорили о стиле футбола, в котором играет команда. Их взгляды на эти вещи совпали с моими. Поэтому я здесь и я не разочарован увиденным.

- Сбылись ли твои представления об Украине и Ровно? Совпали ли ожидания и реальность, с которой встретился здесь?

– Приятно удивлен добротой здешних людей. Все, кого я до сих пор встречал, были очень дружелюбными. Мне все нравится.

– Расскажи, как приняли тебя в команде?

– В команде все приняли отлично. Да, пока чувствую языковой барьер в общении. Идет процесс адаптации. Но все это – временные трудности. Пытаюсь упорно работать на тренировках и очень хочу как можно быстрее сыграть за «Верес» в официальном матче.

- Какое впечатление создал от игры новой команды? Какие, по-твоему, турнирные задачи способна решать эта команда?

– Мне нравится стиль футбола, который от команды требует тренерский штаб. Не просто бить мяч вперед, а строить осмысленную игру с быстрым переходом от обороны в атаку. Считаю, что «Верес» сейчас занимает значительно ниже место в турнирной таблите, чем заслуживает. Эта команда точно способна на большее, чем борьба за выживание.

- Что знаешь об украинском чемпионате? Следил ли раньше за этим турниром?

– Не могу назвать себя знатоком украинского футбола. Но, как и все, слышал о «Шахтере», «Динамо» и некоторых других клубах. Сейчас интересуюсь нашими соперниками гораздо больше. В общем, заметно, что у чемпионата незаурядная интрига. Это всегда хорошо, потому что вызывает больший интерес болельщиков.