Сыграет ли Зинченко? Обнародованы составы на топ-матч Арсенал – Ливерпуль
Поединок 9-го тура АПЛ 2024/25 состоится 27 октября в 18:30 по Киеву
27 октября состоится матч 9-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Ливерпуль.
Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Микель Артета и Арне Слот объявили стартовые составы своих коллективов.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко начнет матч на скамейке запасных.
В Live-таблице чемпионата Англии Арсенал занимает 5-е место с 17 очками. У мерсисайдцев вторая строчка и 21 пункт.
Стартовые составы на матч Арсенал – Ливерпуль:
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