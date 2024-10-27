Сыграет ли Зинченко? Обнародованы составы на топ-матч Арсенал – Ливерпуль

27 октября состоится матч 9-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Ливерпуль.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

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Микель Артета и Арне Слот объявили стартовые составы своих коллективов.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко начнет матч на скамейке запасных.

В Live-таблице чемпионата Англии Арсенал занимает 5-е место с 17 очками. У мерсисайдцев вторая строчка и 21 пункт.

Стартовые составы на матч Арсенал – Ливерпуль: