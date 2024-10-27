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  4. Сыграет ли Зинченко? Обнародованы составы на топ-матч Арсенал – Ливерпуль
Англия
27 октября 2024, 17:51 | Обновлено 27 октября 2024, 17:52
1480
3

Сыграет ли Зинченко? Обнародованы составы на топ-матч Арсенал – Ливерпуль

Поединок 9-го тура АПЛ 2024/25 состоится 27 октября в 18:30 по Киеву

27 октября 2024, 17:51 | Обновлено 27 октября 2024, 17:52
1480
3
Сыграет ли Зинченко? Обнародованы составы на топ-матч Арсенал – Ливерпуль

27 октября состоится матч 9-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Ливерпуль.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Микель Артета и Арне Слот объявили стартовые составы своих коллективов.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко начнет матч на скамейке запасных.

В Live-таблице чемпионата Англии Арсенал занимает 5-е место с 17 очками. У мерсисайдцев вторая строчка и 21 пункт.

Стартовые составы на матч Арсенал – Ливерпуль:

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Александр Зинченко Ливерпуль Арсенал Лондон Арсенал - Ливерпуль стартовые составы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Артета же не мазохист ставить Зинченко против Салаха. А вообще он уже кого угодно ставит туда кроме Зинченко, еще и на замену не выпускает.
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