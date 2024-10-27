Английский Ямал? За Тоттенхэм, в старте, дебютировал 17-ти летний форвард
Майки Мур стал рекордсменом клуба за 31 год
В матче 9-го тура АПЛ лондонский «Тоттенхэм» приехал в гости к «Кристал Пэлас».
С первых минут за «шпор» на поле вышел 17-летний Майки Мур. Для молодого футболиста это дебют в игре со старта, и на него в команде возлагают большие надежды.
Последним, кто выходил на поле в 17 лет за лондонский клуб, был Мурстал, который сыграл за команду в 1993 году.
Возможно, Майки Мур станет в «Тоттенхэме» прототипом Ламиня Ямаля из «Барселоны».
Напомним, что Ямаль прокомментировал свой забитый мяч в ворота мадридского «Реала».
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