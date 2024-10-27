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Англия
27 октября 2024, 17:30 | Обновлено 27 октября 2024, 17:33
510
0

Английский Ямал? За Тоттенхэм, в старте, дебютировал 17-ти летний форвард

Майки Мур стал рекордсменом клуба за 31 год

27 октября 2024, 17:30 | Обновлено 27 октября 2024, 17:33
510
0
Английский Ямал? За Тоттенхэм, в старте, дебютировал 17-ти летний форвард
Transfermarkt. Майкі Мур

В матче 9-го тура АПЛ лондонский «Тоттенхэм» приехал в гости к «Кристал Пэлас».

С первых минут за «шпор» на поле вышел 17-летний Майки Мур. Для молодого футболиста это дебют в игре со старта, и на него в команде возлагают большие надежды.

Последним, кто выходил на поле в 17 лет за лондонский клуб, был Мурстал, который сыграл за команду в 1993 году.

Возможно, Майки Мур станет в «Тоттенхэме» прототипом Ламиня Ямаля из «Барселоны».

Напомним, что Ямаль прокомментировал свой забитый мяч в ворота мадридского «Реала».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Тоттенхэм дебют Ламин Ямал
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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