Шевченко представил нового главу Одесской футбольной ассоциации

Глава УАФ Андрей Шевченко посетил VII Конференцию Одесской областной футбольной ассоциации, где представил нового руководителя Одесской областной футбольной ассоциации.

По итогам голосования делегатов им стал Олег Кипер, также возглавляющий Одесскую областную военную администрацию (ОВА).

«Одесский футбол внес значительный вклад в историю украинского футбола. Здесь всегда существовала мощная школа, ярким примером которой является команда Черноморец. В настоящее время важно сохранять этот высокий уровень и продолжать развитие, ориентируясь на стандарты УЕФА и ФИФА.

Поздравляю новоизбранного голову! Хочу особо отметить его профессиональный подход и уважительное отношение к нашим футбольным ветеранам. Если мы стремимся построить счастливое будущее, мы всегда должны помнить и уважать наше прошлое.

Перед нами стоит важная задача создать условия, чтобы все, кто хочет заниматься футболом, имели равные возможности. Уверен, что с новой командой в Одессе мы выведем футбол региона на новый уровень. От Украинской ассоциации футбола гарантирована постоянная поддержка», – заявил Шевченко.