Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко представил нового главу Одесской футбольной ассоциации
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 16:32 | Обновлено 27 октября 2024, 16:33
924
4

Шевченко представил нового главу Одесской футбольной ассоциации

Олег Кипер получил назначение

27 октября 2024, 16:32 | Обновлено 27 октября 2024, 16:33
924
4
Шевченко представил нового главу Одесской футбольной ассоциации
УАФ

Глава УАФ Андрей Шевченко посетил VII Конференцию Одесской областной футбольной ассоциации, где представил нового руководителя Одесской областной футбольной ассоциации.

По итогам голосования делегатов им стал Олег Кипер, также возглавляющий Одесскую областную военную администрацию (ОВА).

«Одесский футбол внес значительный вклад в историю украинского футбола. Здесь всегда существовала мощная школа, ярким примером которой является команда Черноморец. В настоящее время важно сохранять этот высокий уровень и продолжать развитие, ориентируясь на стандарты УЕФА и ФИФА.

Поздравляю новоизбранного голову! Хочу особо отметить его профессиональный подход и уважительное отношение к нашим футбольным ветеранам. Если мы стремимся построить счастливое будущее, мы всегда должны помнить и уважать наше прошлое.

Перед нами стоит важная задача создать условия, чтобы все, кто хочет заниматься футболом, имели равные возможности. Уверен, что с новой командой в Одессе мы выведем футбол региона на новый уровень. От Украинской ассоциации футбола гарантирована постоянная поддержка», – заявил Шевченко.

По теме:
Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
У Довбика был разговор с Шевченко. Какие советы получил форвард?
ФОТО. Легендарный генерал ВСУ, Шевченко, Мудрик смотрят вместе игру Шахтера
Андрей Шевченко конгресс УАФ
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
Футбол | 27 октября 2024, 07:59 2
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме

Теперь известно, почему Артема окрестили «Машиной»

Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Бокс | 27 октября 2024, 07:33 10
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»

Легендарный боксер вспомнил момент из своей жизни

Пять самых странных подписаний Шахтера последних двух лет
Футбол | 27.10.2024, 09:00
Пять самых странных подписаний Шахтера последних двух лет
Пять самых странных подписаний Шахтера последних двух лет
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Футбол | 26.10.2024, 23:56
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Верес – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол | 27.10.2024, 15:30
Верес – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верес – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
predominator
Этого чмошника?! Город убивает, теперь еще и в футбол влез, капец. Эх Шева((
Ответить
+5
CheMP
а ряха у Кипера не треснет одной задницей на два базара? Шева пошёл чисто по номенклатурной дорожке...а ещё совок хаят
Ответить
+4
Gargantua81
одесский бандючок, метящий в генпрокуроры
Ответить
+2
Demid Romanchik
Фу ,сука....Да не марионетка их назначает...Оно просто лицо 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
27.10.2024, 09:25
Бокс
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
27.10.2024, 00:29 9
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
26.10.2024, 16:44 2
Бокс
Заслуженное признание. Магучих названа лучшей легкоатлеткой года в Европе
Заслуженное признание. Магучих названа лучшей легкоатлеткой года в Европе
26.10.2024, 22:47 5
Другие виды
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
26.10.2024, 08:48
Бокс
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
25.10.2024, 17:12 3
Футбол
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
25.10.2024, 19:06 22
Футбол
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
26.10.2024, 09:21 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем