ВИДЕО. Величайшие из величайших! Футбольные фанаты – про Андрея Шевченко

Андрей Шевченко совсем недавно принял участие в матче всех легенд «Nexon Icons Match».

Именно по этой причине президент Украинской ассоциации футбола и легендарный футболист прибыл в Южную Корею: в матче также приняли участие такие звезды как – Ривалдо, Бербатов, Кака, Дрогба, Анри, Фигу, Дель Пьеро, Тевес, Азар, Фердинанд, Ван дер Сар, Яя Туре, Зеедорф, Видич, Бонуччи, Пирло, Пуйоль, Маскерано, Фабио Каннаваро и другие.

В соцсети X завирусилось видео, где 4 обладателя Золотого мяча набивают и пасуются в центре поля: на видео – Шевченко, Фигу, Ривалдо и Кака.

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Болельщикам очень понравился этот момент:

«Некоторые игроки просто никогда не теряют скиллов, им это дается легко».

«Эпоха до гонки двух лошадок»

«Величайшие из величайших».

Как видим, талант Андрея Шевченко ценится во всём мире.