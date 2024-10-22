ВИДЕО. Величайшие из величайших! Футбольные фанаты – про Андрея Шевченко
Видеоролик при участии легендарного украинца стал очень вирусным
Андрей Шевченко совсем недавно принял участие в матче всех легенд «Nexon Icons Match».
Именно по этой причине президент Украинской ассоциации футбола и легендарный футболист прибыл в Южную Корею: в матче также приняли участие такие звезды как – Ривалдо, Бербатов, Кака, Дрогба, Анри, Фигу, Дель Пьеро, Тевес, Азар, Фердинанд, Ван дер Сар, Яя Туре, Зеедорф, Видич, Бонуччи, Пирло, Пуйоль, Маскерано, Фабио Каннаваро и другие.
В соцсети X завирусилось видео, где 4 обладателя Золотого мяча набивают и пасуются в центре поля: на видео – Шевченко, Фигу, Ривалдо и Кака.
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Болельщикам очень понравился этот момент:
«Некоторые игроки просто никогда не теряют скиллов, им это дается легко».
«Эпоха до гонки двух лошадок»
«Величайшие из величайших».
Как видим, талант Андрея Шевченко ценится во всём мире.
Just a few Ballon d’Or Winners pic.twitter.com/xZH8rnqb3F— My Greatest 11 (@MyGreatest11) October 19, 2024
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