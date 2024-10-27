Жереми Доку выбыл до ноября из-за травмы

21–летний вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку выбыл из состава как минимум до завершения международного перерыва в ноябре. Это серьезная потеря для команды Пепа Гвардиолы, ведь Доку демонстрировал стабильный прогресс и быстро адаптировался к игре английской Премьер–лиги.

Травма произошла во время матча с «Вулверхэмптоном», где молодой бельгиец получил повреждение. Врачи клуба пока не сообщают точных сроков восстановления, однако есть надежда, что игрок вернется к началу зимних матчей.

21–летний бельгиец, в этом сезоне успел провести 7 матчей в Премьер–лиге, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом. В Лиге чемпионов он также успел сыграть 2 матча и отдать 1 голевой пас. Кроме того, принял участие в одном матче Кубка английской лиги, где забил 1 мяч.