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ATP
27 октября 2024, 15:16 | Обновлено 27 октября 2024, 15:47
125
0

Марченко в трёх сетах уступил в первом раунде квалификации челленджера

Илья продолжил серию без побед

27 октября 2024, 15:16 | Обновлено 27 октября 2024, 15:47
125
0
Марченко в трёх сетах уступил в первом раунде квалификации челленджера
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (ATP 476) в первом раунде квалификации не смог переиграть теннисиста из Нидерландов Жана-Жюльена Ройера (ATP 183). Матч длился более двух часов.

Словакия, Братислава. Первый раунд квалификации. Хард
Илья Марченко (Украина) Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды) – 7:5, 4:6, 1:6

Таким образом, серия Ильи без побед продолжилась, и теперь насчитывает десять матчей. В последний раз он одерживал победу в мае 2024 года, когда достиг финала челленджера в Тайбэе.

Напомним, что летом теннисист перенёс операцию на колене.

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Альберт Чуфарличев Источник: Большой теннис Украины
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