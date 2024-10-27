Марченко в трёх сетах уступил в первом раунде квалификации челленджера

Украинский теннисист Илья Марченко (ATP 476) в первом раунде квалификации не смог переиграть теннисиста из Нидерландов Жана-Жюльена Ройера (ATP 183). Матч длился более двух часов.

Словакия, Братислава. Первый раунд квалификации. Хард

Илья Марченко (Украина) – Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды) – 7:5, 4:6, 1:6



Таким образом, серия Ильи без побед продолжилась, и теперь насчитывает десять матчей. В последний раз он одерживал победу в мае 2024 года, когда достиг финала челленджера в Тайбэе.



Напомним, что летом теннисист перенёс операцию на колене.