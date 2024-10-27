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  4. Костышин нашел неожиданного кандидата в сборную Украины. Кто он?
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 14:33 | Обновлено 27 октября 2024, 15:13
1405
1

Костышин нашел неожиданного кандидата в сборную Украины. Кто он?

Руслан Костышин похвалил голкипера «Ингульца» Алексея Паламарчука

27 октября 2024, 14:33 | Обновлено 27 октября 2024, 15:13
1405
1
Костышин нашел неожиданного кандидата в сборную Украины. Кто он?
ФК Ингулец. Алексей Паламарчук

Украинский тренер Руслан Костышин считает, что голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук заслуживает получить вызов в национальную сборную Украины. Специалист высоко оценил игру Алексея в последних матчах УПЛ.

«Калюжный в сборной – все его любят. Теперь пора Паламарчука вызвать. Он тоже заслуживает. Почему нет? Если нам в телевидении сказали, что 60 ударов и 44 сейва, то, наверное, он заслуживает попасть в сборную», – заявил Костышин.

Стоит отметить, в нынешнем сезоне Паламарчук отразил три пенальти в 3 последних матчах «Ингульца». Алексей парировал удары Невеса («Карпаты»), Ноникашвили (ЛНЗ) и Филиппова («Александрия»).

Напомним, Иван Калюжный из «Александрии» дебютировал за национальную сборную в октябрьских матчах против Грузии (1:0) и Чехии (1:1).

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Алексей Паламарчук Руслан Костышин сборная Украины по футболу Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 1
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BATI-GOOOOOL
Якщо всіх запрошувати хто вдало зіграв декілька матчів в збірну це буде прохідний двір  у усіма виходячими з цього обставинами .зіграності і так немає.А то що до  Калюжного всі люблять то я поки не вхожу в це чісло.Час покаже мильна бульбашка чи дійсно гравець рівня збірної.
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