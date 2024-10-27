Костышин нашел неожиданного кандидата в сборную Украины. Кто он?
Руслан Костышин похвалил голкипера «Ингульца» Алексея Паламарчука
Украинский тренер Руслан Костышин считает, что голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук заслуживает получить вызов в национальную сборную Украины. Специалист высоко оценил игру Алексея в последних матчах УПЛ.
«Калюжный в сборной – все его любят. Теперь пора Паламарчука вызвать. Он тоже заслуживает. Почему нет? Если нам в телевидении сказали, что 60 ударов и 44 сейва, то, наверное, он заслуживает попасть в сборную», – заявил Костышин.
Стоит отметить, в нынешнем сезоне Паламарчук отразил три пенальти в 3 последних матчах «Ингульца». Алексей парировал удары Невеса («Карпаты»), Ноникашвили (ЛНЗ) и Филиппова («Александрия»).
Напомним, Иван Калюжный из «Александрии» дебютировал за национальную сборную в октябрьских матчах против Грузии (1:0) и Чехии (1:1).
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