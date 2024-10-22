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Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 15:16 | Обновлено 22 октября 2024, 15:20
352
1

У дебютанта сборной Украины мизерная зарплата в клубе УПЛ – виноваты агенты

Игорь Цыганик рассказал о финансовых манипуляциях в «Александрии»

22 октября 2024, 15:16 | Обновлено 22 октября 2024, 15:20
352
1
У дебютанта сборной Украины мизерная зарплата в клубе УПЛ – виноваты агенты
УАФ. Иван Калюжный

Украинский журналист Игорь Цыганик заявил, что дебютант национальной сборной Украины по футболу Иван Калюжный имеет самую низкую заработную плату в «Александрии». По словам журналиста, во всем виноваты агенты.

«Мне странно, почему в «Александрии» у футболиста, дающего такую ​​эмоцию, самая маленькая зарплата. У него через полгода истекает контракт. Ему предложили совсем чуть-чуть его поднять.

«Но это не тот уровень, потому что те футболисты, которые играют в «Александрии», которым занимается один знаменитый человек. Живёт в Лондоне, имеет катастрофическое влияние на руководителя «Александрии», я бы даже сказал, управляет всеми процессами.

У нас война, до фронта там немного, а делами управляет человек, сидящий в Лондоне и сбежавший, мне кажется, по белому билету. Это верно? Никто на это не обращает внимания», – заявил Цыганик.

Стоит отметить, Калюжный является клиентом агентской компании Зозули и Коноплянки – Talented Birds.

Ранее сообщалось, что скауты некоторых европейских клубов следят за Калюжным.

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Иван Калюжный Александрия сборная Украины по футболу Игорь Цыганык
Олег Вахоцкий Источник: Циганик LIVE
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vitaha33
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