У дебютанта сборной Украины мизерная зарплата в клубе УПЛ – виноваты агенты
Игорь Цыганик рассказал о финансовых манипуляциях в «Александрии»
Украинский журналист Игорь Цыганик заявил, что дебютант национальной сборной Украины по футболу Иван Калюжный имеет самую низкую заработную плату в «Александрии». По словам журналиста, во всем виноваты агенты.
«Мне странно, почему в «Александрии» у футболиста, дающего такую эмоцию, самая маленькая зарплата. У него через полгода истекает контракт. Ему предложили совсем чуть-чуть его поднять.
«Но это не тот уровень, потому что те футболисты, которые играют в «Александрии», которым занимается один знаменитый человек. Живёт в Лондоне, имеет катастрофическое влияние на руководителя «Александрии», я бы даже сказал, управляет всеми процессами.
У нас война, до фронта там немного, а делами управляет человек, сидящий в Лондоне и сбежавший, мне кажется, по белому билету. Это верно? Никто на это не обращает внимания», – заявил Цыганик.
Стоит отметить, Калюжный является клиентом агентской компании Зозули и Коноплянки – Talented Birds.
Ранее сообщалось, что скауты некоторых европейских клубов следят за Калюжным.
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