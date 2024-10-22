У дебютанта сборной Украины мизерная зарплата в клубе УПЛ – виноваты агенты

Украинский журналист Игорь Цыганик заявил, что дебютант национальной сборной Украины по футболу Иван Калюжный имеет самую низкую заработную плату в «Александрии». По словам журналиста, во всем виноваты агенты.

«Мне странно, почему в «Александрии» у футболиста, дающего такую ​​эмоцию, самая маленькая зарплата. У него через полгода истекает контракт. Ему предложили совсем чуть-чуть его поднять.

«Но это не тот уровень, потому что те футболисты, которые играют в «Александрии», которым занимается один знаменитый человек. Живёт в Лондоне, имеет катастрофическое влияние на руководителя «Александрии», я бы даже сказал, управляет всеми процессами.

У нас война, до фронта там немного, а делами управляет человек, сидящий в Лондоне и сбежавший, мне кажется, по белому билету. Это верно? Никто на это не обращает внимания», – заявил Цыганик.

Стоит отметить, Калюжный является клиентом агентской компании Зозули и Коноплянки – Talented Birds.

Ранее сообщалось, что скауты некоторых европейских клубов следят за Калюжным.