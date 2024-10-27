Два игрока Карпат получили отдых перед дерби с Рухом

Как стало известно Sport.ua вчерашний поединок 11 тура УПЛ лидеры «Карпат» Александр Кемкин и Стенио с «Оболонью» пропустили не из-за травмы или дисквалификации.

По имеющимся данным, тренерский штаб «зелено-белых» дал им отдохнуть перед еще одним дерби с «Рухом», теперь уже кубковым, которое состоится 29 октября.

Сейчас «Карпаты» занимают 7 место в УПЛ, набрав 15 очков.

Ранее главный тренер львовян Владислав Лупашко прокомментировал домашнюю победу над «Оболонью».