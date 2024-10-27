Анчелотти назвал причину ссоры с Фликом во время Эль-Классико
Главный тренер «Реала» был недоволен поведением одного из тренеров «Барселоны»
В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона». Гостевая команда победила со счетом 4:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
После игры главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти назвал причину ссоры с коучем «сине-гранатовых» Ханси Фликом, которая произошла во время поединка:
«Это произошло не из-за Флика, а из-за его помощника. Он вел себя не по-джентльменски, когда зашел праздновать гол в нашей технической зоне. Я сказал об этом Флику, и он согласился со мной».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теперь известно, почему Артема окрестили «Машиной»
Поединок состоится 27 октября в 16:00 по Киеву