Анчелотти назвал причину ссоры с Фликом во время Эль-Классико

В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона». Гостевая команда победила со счетом 4:0.

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После игры главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти назвал причину ссоры с коучем «сине-гранатовых» Ханси Фликом, которая произошла во время поединка:

«Это произошло не из-за Флика, а из-за его помощника. Он вел себя не по-джентльменски, когда зашел праздновать гол в нашей технической зоне. Я сказал об этом Флику, и он согласился со мной».