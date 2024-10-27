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  4. Анчелотти назвал причину ссоры с Фликом во время Эль-Классико
Испания
27 октября 2024, 12:53 |
422
0

Анчелотти назвал причину ссоры с Фликом во время Эль-Классико

Главный тренер «Реала» был недоволен поведением одного из тренеров «Барселоны»

27 октября 2024, 12:53 |
422
0
Анчелотти назвал причину ссоры с Фликом во время Эль-Классико
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона». Гостевая команда победила со счетом 4:0.

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После игры главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти назвал причину ссоры с коучем «сине-гранатовых» Ханси Фликом, которая произошла во время поединка:

«Это произошло не из-за Флика, а из-за его помощника. Он вел себя не по-джентльменски, когда зашел праздновать гол в нашей технической зоне. Я сказал об этом Флику, и он согласился со мной».

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Карло Анчелотти Ханс-Дитер Флик
Дмитро Вербинський Источник: Barca Blaugranes
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