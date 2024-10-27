С отрывом. Барселона – лучшая команда Европы по интересному показателю

В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона». Гостевая команда победила со счетом 4:0.

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Интересно, что в этом поединке футболисты «Барселоны» 8 раз поймали игроков мадридского «Реала» в офсайдную ловушку.

После игры аналитики привели статистику команд, которые чаще всего ловят соперников в офсайды в топ-5 лигах этого сезона. Оказалось, что «Барселона» является лидером по этому показателю (73), причем с огромным отрывом от «Брайтона», который идет на втором месте - чайки использовали офсайдную ловушку лишь 35 раз.