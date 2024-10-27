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Испания
27 октября 2024, 13:25 | Обновлено 27 октября 2024, 14:09
795
0

С отрывом. Барселона – лучшая команда Европы по интересному показателю

«Сине-гранатовые» очень часто ловят своих соперников в офсайдные ловушки

27 октября 2024, 13:25 | Обновлено 27 октября 2024, 14:09
795
0
С отрывом. Барселона – лучшая команда Европы по интересному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона». Гостевая команда победила со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Интересно, что в этом поединке футболисты «Барселоны» 8 раз поймали игроков мадридского «Реала» в офсайдную ловушку.

После игры аналитики привели статистику команд, которые чаще всего ловят соперников в офсайды в топ-5 лигах этого сезона. Оказалось, что «Барселона» является лидером по этому показателю (73), причем с огромным отрывом от «Брайтона», который идет на втором месте - чайки использовали офсайдную ловушку лишь 35 раз.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига статистика
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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