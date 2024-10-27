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  4. Цуренко выступит на турнире WTA 250 в Мексике. Определена первая соперница
WTA
27 октября 2024, 08:17 |
166
0

Цуренко выступит на турнире WTA 250 в Мексике. Определена первая соперница

Леся в 1-м раунде соревнований в Мериде сыграет против Анны Блинковой

27 октября 2024, 08:17 |
166
0
Цуренко выступит на турнире WTA 250 в Мексике. Определена первая соперница
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 120) выступит на хардовом турнире WTA 250 в Мериде, Мексика (29 октября – 3 ноября).

В 1-м раунде основной сетки украинка сыграет против «нейтралки» и 5-й сеяной Анны Блинковой (WTA 85).

Это будет вторая встреча соперниц. В 2022 году украинка проиграла в очном поединке в финале квалификации к соревнованиям в Клуж-Напоке со счетом 2:6, 5:7.

В случае победы, Цуренко в 1/8 финала проведет матч либо против Алишы Паркс, либо Алины Корнеевой.

Отметим, что сегодня, в ночь на 27 октября, Блинкова сыграла в финале 125-тысячника в Тампико, где проиграла Марине Стакушич.

В квалификации к турниру в Мериде выступила еще одна представительница Украины Анастасия Соболева. К сожалению, она не сумела доиграть поединок 1-го раунда отбора против Евы Веддер, отказавшись от борьбы в середине третьего сета из-за проблем с ногой.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
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Анастасия Соболева – Ева Веддер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Соболева сыграет в отборе к турниру WTA 250 в Мексике. Известна соперница
Леся Цуренко Анна Блинкова WTA Мерида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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