Лука Модрич стал самым возрастным игроком в Эль-Класико

39-летний хорватский легионер мадридского «Реала» Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории Эль-Класико. Модрич вышел на поле на 63-й минуте, побив рекорд своего предшественника, экс-игрока каталонцев Дани Алвеса, который сыграл в противостоянии в возрасте 38 лет и 318 дней.

На момент выхода на поле Модричу было 39 лет и 47 дней.

Лука также будет иметь шанс обновить этот рекорд, если сыграет в матче в мае 2025 года.

Напомним, что «Барселона» одержала убедительную победу над мадридским «Реалом» со счетом 4:0.

