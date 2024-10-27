Испания27 октября 2024, 06:30 |
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Лука Модрич стал самым возрастным игроком в Эль-Класико
Хорватский полузащитник продолжает бить рекорды
27 октября 2024, 06:30 |
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39-летний хорватский легионер мадридского «Реала» Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории Эль-Класико. Модрич вышел на поле на 63-й минуте, побив рекорд своего предшественника, экс-игрока каталонцев Дани Алвеса, который сыграл в противостоянии в возрасте 38 лет и 318 дней.
На момент выхода на поле Модричу было 39 лет и 47 дней.
Лука также будет иметь шанс обновить этот рекорд, если сыграет в матче в мае 2025 года.
Напомним, что «Барселона» одержала убедительную победу над мадридским «Реалом» со счетом 4:0.
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