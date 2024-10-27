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  4. Лука Модрич стал самым возрастным игроком в Эль-Класико
Испания
27 октября 2024, 06:30 |
112
0

Лука Модрич стал самым возрастным игроком в Эль-Класико

Хорватский полузащитник продолжает бить рекорды

27 октября 2024, 06:30 |
112
0
Лука Модрич стал самым возрастным игроком в Эль-Класико
Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний хорватский легионер мадридского «Реала» Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории Эль-Класико. Модрич вышел на поле на 63-й минуте, побив рекорд своего предшественника, экс-игрока каталонцев Дани Алвеса, который сыграл в противостоянии в возрасте 38 лет и 318 дней.

На момент выхода на поле Модричу было 39 лет и 47 дней.

Лука также будет иметь шанс обновить этот рекорд, если сыграет в матче в мае 2025 года.

Напомним, что «Барселона» одержала убедительную победу над мадридским «Реалом» со счетом 4:0.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Лука Модрич
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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