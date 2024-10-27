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Германия
27 октября 2024, 05:40 | Обновлено 27 октября 2024, 05:53
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0

РБ Лейпциг – Фрайбург – 3:1. Второй тайм хозяев. Видео голов и обзор

26-го октября команды сыграли матч 8-го тура немецкой Бундеслиги

27 октября 2024, 05:40 | Обновлено 27 октября 2024, 05:53
50
0
РБ Лейпциг – Фрайбург – 3:1. Второй тайм хозяев. Видео голов и обзор

26-го октября в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» победил «Фрайбург» со счетом 3:1.

В первом тайме хозяевам не удавалось найти свою игру, и на 15-й минуте они пропустили гол от Рицу Доана, не создав взамен ни одного опасного момента в атаке.

В начале второго тайма венгерский легионер «Лейпцига» Вилли Орбан сразу сравнял счет. На 58-й минуте Лутшарель Геертрюйда вывел хозяев вперед, а окончательную точку в матче поставил Луа Опенда - 3:1.

Немецкая Бундеслига. 8-й тур. 26 октября.

РБ Лейпциг – Фрайбург – 3:1

Голы: Орбан, 47, Геертрюйда, 58, Опенда, 79 - Доан, 15

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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