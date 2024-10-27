РБ Лейпциг – Фрайбург – 3:1. Второй тайм хозяев. Видео голов и обзор
26-го октября команды сыграли матч 8-го тура немецкой Бундеслиги
26-го октября в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» победил «Фрайбург» со счетом 3:1.
В первом тайме хозяевам не удавалось найти свою игру, и на 15-й минуте они пропустили гол от Рицу Доана, не создав взамен ни одного опасного момента в атаке.
В начале второго тайма венгерский легионер «Лейпцига» Вилли Орбан сразу сравнял счет. На 58-й минуте Лутшарель Геертрюйда вывел хозяев вперед, а окончательную точку в матче поставил Луа Опенда - 3:1.
Немецкая Бундеслига. 8-й тур. 26 октября.
РБ Лейпциг – Фрайбург – 3:1
Голы: Орбан, 47, Геертрюйда, 58, Опенда, 79 - Доан, 15
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