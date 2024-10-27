Вердер – Байер – 2:2. Упущенная победа фармацевтов. Видео голов и обзор
26 октября команды встретились в рамках 8-го тура Бундеслиги
26-го октября леверкузенский «Байер» гостил в Бремене, где встречался с «Вердером» в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги.
В первом тайме все проходило под диктовку «фармацевтов», которые забили на 30-й минуте благодаря голу Бонифейса.
Второй тайм подарил болельщикам напряженные последние 15 минут. Сначала Марвин Дукш сумел сравнять счет, а вскоре Феликс Агу случайно вывел «Байер» вперед, забив автогол.
Леверкузенцы пытались удержать победный результат, но на 90-й минуте Романо Шмид сравнял счет в матче.
Бундеслига. 8-й тур, 26 октября.
Вердер – Байер – 2:2
Голы: Дукш, 74, Шмид, 90 – Бонифейс, 30, Агу, 77 (автогол)
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