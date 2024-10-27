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  4. Вердер – Байер – 2:2. Упущенная победа фармацевтов. Видео голов и обзор
Германия
27 октября 2024, 05:05 | Обновлено 27 октября 2024, 05:14
20
0

Вердер – Байер – 2:2. Упущенная победа фармацевтов. Видео голов и обзор

26 октября команды встретились в рамках 8-го тура Бундеслиги

27 октября 2024, 05:05 | Обновлено 27 октября 2024, 05:14
20
0
Вердер – Байер – 2:2. Упущенная победа фармацевтов. Видео голов и обзор
Bundesliga

26-го октября леверкузенский «Байер» гостил в Бремене, где встречался с «Вердером» в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги.

В первом тайме все проходило под диктовку «фармацевтов», которые забили на 30-й минуте благодаря голу Бонифейса.

Второй тайм подарил болельщикам напряженные последние 15 минут. Сначала Марвин Дукш сумел сравнять счет, а вскоре Феликс Агу случайно вывел «Байер» вперед, забив автогол.

Леверкузенцы пытались удержать победный результат, но на 90-й минуте Романо Шмид сравнял счет в матче.

Бундеслига. 8-й тур, 26 октября.

Вердер – Байер – 2:2

Голы: Дукш, 74, Шмид, 90 – Бонифейс, 30, Агу, 77 (автогол)

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Байер Вердер видео голов и обзор Виктор Бонифейс
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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