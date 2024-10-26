Магия закончилась? Байер третий раз в сезоне потерял очки в Бундеслиге
Подопечные Алонсо сыграли вничью 2:2
Сегодня, 26 октября, продолжился восьмой тур немецкой Бундеслиги.
Чемпион Германии леверкузенский «Байер» посетил Бремен, где сыграл против местного «Вердера». Подопечные Алонсо завершили матч вничью – 2:2.
Открыли счет в матче гости – на 30-й минуте забил Виктор Бонифейс. Бременцы сравняли счет на 74-й минуте, а уже через три минуты «фармацевты» снова вышли вперед – автоголом отметился игрок «Вердера» Феликс Агу. Последнее слово осталось за хозяевами, счет в матче 2:2 сделал Шмид на 90-й.
Бундеслига. 8-й тур, 26 октября.
Вердер – Байер – 2:2
Голы: Дукш, 74, Шмид, 90 – Бонифейс, 30, Агу, 77 (автогол)
⏹️ Schluss im Weserstadion! #SVWB04 2:2 pic.twitter.com/xIBZ1Mco1v— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) October 26, 2024
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