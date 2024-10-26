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Вердер
26.10.2024 19:30 – FT 2 : 2
Байер
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Германия
26 октября 2024, 21:40 | Обновлено 26 октября 2024, 21:54
312
0

Магия закончилась? Байер третий раз в сезоне потерял очки в Бундеслиге

Подопечные Алонсо сыграли вничью 2:2

26 октября 2024, 21:40 | Обновлено 26 октября 2024, 21:54
312
0
Магия закончилась? Байер третий раз в сезоне потерял очки в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Байер

Сегодня, 26 октября, продолжился восьмой тур немецкой Бундеслиги.

Чемпион Германии леверкузенский «Байер» посетил Бремен, где сыграл против местного «Вердера». Подопечные Алонсо завершили матч вничью – 2:2.

Открыли счет в матче гости – на 30-й минуте забил Виктор Бонифейс. Бременцы сравняли счет на 74-й минуте, а уже через три минуты «фармацевты» снова вышли вперед – автоголом отметился игрок «Вердера» Феликс Агу. Последнее слово осталось за хозяевами, счет в матче 2:2 сделал Шмид на 90-й.

Бундеслига. 8-й тур, 26 октября.

Вердер – Байер – 2:2

Голы: Дукш, 74, Шмид, 90 – Бонифейс, 30, Агу, 77 (автогол)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ

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Виктор Бонифейс Бундеслига чемпионат Германии по футболу Байер Вердер
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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