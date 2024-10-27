Барселона не позволила Реалу побить свой суперрекорд. Не хватило одной игры

26 октября, в матче 11-го тура Ла Лиги, Реал Мадрид принимал Барселону на стадионе Сантьяго Бернабеу. Поединок завершился разгромным поражением хозяев со счетом 0:4. Каталонцы сохранили себе 1-е место в лиге, увеличив свой отрыв от Реала (2 место в лиге) на 6 очков. В составе Барселоны забили Роберт Левандовски (2 гола), Ламин Ямал (1 гол) и Рафинья (1 гол).

В этом матче Барселоне удалось сохранить свой рекорд: самая длинная беспроигрышная серия в истории Ла Лиги (43 поединка). Перед матчем с Барселоной Реал имел 42 беспроигрышных матча в лиге, их серия длилась с 2023 по 2024 год и закончилась в поединке с Блауграной. Серию из 43 матчей без поражений в лиге Барселона установила в периоде с 2017 по 2018 год.

В этом сезоне каталонцы провели 14 матчей во всех турнирах, общая статистика выглядит так: 12 побед, 0 ничьих и 2 поражения. В лиге Барселона занимает 1-е место, имея в своем активе 30 очков и разницу мячей +27. В группе Лиги чемпионов сине-гранатовые пока занимают 10-е место, имея 6 очков и разницу мячей +7.

Дмитрий БАНАР

Видеообзор матча Реал – Барселона (0:4)