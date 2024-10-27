КОБИН: «Арбитр свистнул фол, которого, по моему мнению, не было»

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал поражение от «Александрии» (1:2) 26 октября в 11-м туре украинской Премьер-лиги.

«Все эмоции остались на поле. К сожалению, для нас результат 2:1 нельзя назвать положительным. Мы играли в агрессивный футбол, чтобы не дать «Александрии» свободно работать с мячом. Но агрессивная игра всегда несет риск.

Во втором тайме мы пропустили очень много моментов. Но это все из-за того, что нам нужно набирать очки. Жаль, но мастерство соперника превосходит наше. Хотя и здесь я не согласен с решением арбитра, ведь он свистнул фол, которого, по моему мнению, не было. А с этого штрафного мы пропустили», — прокомментировал Кобин.

Напомним, что ранее Руслан Ротань прокомментировал победу своей команды над «Ингульцом».

