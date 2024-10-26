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  4. Руслан РОТАНЬ: «Думали, что будет легко. А ничего легко не будет»
Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 16:49 |
334
0

Руслан РОТАНЬ: «Думали, что будет легко. А ничего легко не будет»

Команда одержала непростую победу

26 октября 2024, 16:49 |
334
0
Руслан РОТАНЬ: «Думали, что будет легко. А ничего легко не будет»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Наставник «Александрии» Руслан Ротань оценил победу 2:1 в матче чемпионата Украины против «Ингульца», что вернуло команду на первое место в таблице.

«Был разговор в раздевалке, и на второй тайм вышли совсем с другим настроем. Потому что некоторые думали, что будет легко. А ничего легко тут не будет».

«И во втором тайме создавали моменты, а над реализацией нужно работать. Много голов со стандартов? Нужно дальше работать над этим. Стандарт, угловой или штрафной, это всегда хороший шанс, и мы работаем, чтобы это использовать».

«Лидерство в таблице? Игроки хорошо поспят сегодня, потому что матч был сложным. А мы думаем уже о матче Кубка Украины. В этом турнире мы должны тоже держать марку», – сказал Ротань.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Ингулец Александрия - Ингулец Руслан Ротань
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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