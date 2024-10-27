27 октября на «Бенито Вильямарин» пройдет матч 11-го тура Примеры, в котором «Бетис» встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Бетис

Команда продолжает сотрудничество с Мануэле Пеллегрини. На пике под руководством этого маститого специалиста получалось финишировать на 5-й месте в турнирной таблице Примере, еще и выигрывала кубок Испании. Но в прошлом сезоне, продолжая свой регресс, уже наметившийся ранее, вердибланкос уже были только седьмыми. В итоге они отправились в Лигу конференций, и то, пройдя в квалификации Кривбасс, потом проиграли в групповом этапе даже Легии. Дома с Копенгагеном закончили на этой неделе 1:1 - тоже явно ждали большего. В новом сезоне Примере бетикос чередует победы с ничьими и поражениями. Но в крайнем туре приятно удивил, набрав максимум очков с Осасуной.

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Атлетико

Клуб явно планировал серьезно прибавить в этом сезоне. Не зря же летом тут тратили громадные деньги на новичков - Ле Нормана, Серлота, Галлахера и, прежде всего, Альвареса, рекордное подписание матрасников. Вот только не особенно заметен прогресс столичного клуба. Он обходится без поражений в Примере, но при этом очень уж много раз сводил поединки вничью. А в Лиге чемпионов, после важной победы над РБ Лейпциг на своем поле, уступили в Лиссабоне Бенфике, причем 0:4. Не менее болельзненно для амбициозного гранда было и Лиллю проигрывать на своем поле, пусть и с не такой болезненной разницей - всего лишь 1:3. В прошлом туре с Леганесом зато наконец-то подопечные Диего Симеоне смогли проявить себя с положительной стороны - они обыграли новичка со счетом 3:1.

Статистика личных встреч

Начиная с 2012-го года, Бетис выиграл только один поединок. А в последних 6 матчах с матрасниками и вовсе взял лишь одну ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы гостей. Но при этом понятно, что оба клуба далеки от пика - ставим на то, что в данном противостоянии будет скучный футбол с итоговыми тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,666).