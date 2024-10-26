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Лига чемпионов
26 октября 2024, 22:39 | Обновлено 26 октября 2024, 23:58
49
0

Туманный Альбион разрывает еврокубки, Украина пока без голов

Английские клубы доминируют в Европе и идут без поражений, а команды из УПЛ борются за первые очки

26 октября 2024, 22:39 | Обновлено 26 октября 2024, 23:58
49
0
Туманный Альбион разрывает еврокубки, Украина пока без голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лига Чемпионов

Английские клубы в этом сезоне отмечаются впечатляющей серией без поражений в еврокубках: 15 побед и 5 ничьих при суммарной разнице голов, что позволяет командам из Премьер – лиги уверенно лидировать на европейской арене. Такие команды, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал», демонстрируют эффективную и атакующую игру, достигая побед в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

В противовес, украинские клубы имеют сложное начало сезона в еврокубках, не одержав ни одной победы: 0 побед, 1 ничья и 5 поражений, а также ни одного забитого гола. Украинские команды встретили жесткую конкуренцию от европейских клубов и пока имеют отрицательный баланс, особенно в защите, где пропустили ряд ключевых голов.

Этот контраст подчеркивает, как английский футбол сейчас находится на пике формы, тогда как украинским клубам нужны усилия, а также повышение конкурентности клубов рамках УПЛ для улучшения результатов на Евро-арене.

Напомним, что по итогам этого еврокубкового розыгрыша, представителями от УПЛ являются «Шахтер» и «Динамо».

«Кривбасс» и «Полесье» потеряли свои шансы на выход в основную стадию, а «Днепр–1» отказался от участия в соревнованиях, из-за проблем с финансированием клуба, и большой суммой задолженности перед игроками.

Участниками нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов из АПЛ являются: Астон Вилла, Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал. Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм из Лиги Европи и Челси из Лиги конференций.

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Марк Кужим
Марк Кужим Sport.ua
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