Днепр-1 не спешит с ликвидацией задолженностей
Бывшие футболисты команды планируют обращаться в УАФ
Как стало известно Sport.ua, ФК «Днепр-1», который прекратил выступления в УПЛ, еще только собирается ликвидировать задолженности по зарплате бывшим футболистам и обслуживающему персоналу.
По информации нашего источника, на данный момент речь идет о пятимесячной задолженности. И если в ближайшие дни не начнутся выплаты, то бывшие игроки команды собираются обращаться за поддержкой к руководящим структурам украинского футбола.
Ранее экс-наставник «Днепра-1» Александр Кучер поделился впечатлениями от первых туров чемпионата.
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