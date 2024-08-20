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Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 12:33 |
1107
3

Днепр-1 не спешит с ликвидацией задолженностей

Бывшие футболисты команды планируют обращаться в УАФ

20 августа 2024, 12:33 |
1107
3
Днепр-1 не спешит с ликвидацией задолженностей
СК Днепр-1

Как стало известно Sport.ua, ФК «Днепр-1», который прекратил выступления в УПЛ, еще только собирается ликвидировать задолженности по зарплате бывшим футболистам и обслуживающему персоналу.

По информации нашего источника, на данный момент речь идет о пятимесячной задолженности. И если в ближайшие дни не начнутся выплаты, то бывшие игроки команды собираются обращаться за поддержкой к руководящим структурам украинского футбола.

Ранее экс-наставник «Днепра-1» Александр Кучер поделился впечатлениями от первых туров чемпионата.

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Днепр-1 инсайд Украинская Премьер-лига зарплаты
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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dimando560
Цікаво а за трансфер Довбика Дніпро 1 щось отримає?
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0
Vitalii_Mykolaiv
"Борги віддають лише боягузи!"
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0
Олександр
Це який жарт? Вони перестали існувати саме через відсутність фінансів .перший раз у житті чую що банкрот віддає борги
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-1
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