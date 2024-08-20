Днепр-1 не спешит с ликвидацией задолженностей

Как стало известно Sport.ua, ФК «Днепр-1», который прекратил выступления в УПЛ, еще только собирается ликвидировать задолженности по зарплате бывшим футболистам и обслуживающему персоналу.

По информации нашего источника, на данный момент речь идет о пятимесячной задолженности. И если в ближайшие дни не начнутся выплаты, то бывшие игроки команды собираются обращаться за поддержкой к руководящим структурам украинского футбола.

Ранее экс-наставник «Днепра-1» Александр Кучер поделился впечатлениями от первых туров чемпионата.