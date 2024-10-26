Превосходя историю: Симеоне пересек отметку в 1000 очков в Ла Лиге

Диего Симеоне, возглавляющий мадридский «Атлетико» с 2011 года, стал первым тренером в истории Ла Лиги, собравшим 1000 очков. Успехи, достигнутые им, впечатляют: за это время команда завоевала восемь титулов, включая две победы в Ла Лиге, Кубок Испании, а также два финала Лиги чемпионов.

В этом сезоне «Атлетико» также демонстрирует стабильную игру, оставаясь среди лидеров чемпионата. Клубу удалось обыграть такие команды, как «Жирона» (3:0), «Валенсия» (3:0), и «Леганес» (3:1), но несмотря на эти победы, команда сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны «Барселоны» и «Реала».

В Лиге чемпионов «Атлетико» также ведет непростую борьбу, в частности, выиграв матч против «РБ Лейпциг» (2:1), но уступив «андердогам» этой Лиги Чемпионов, в частности «Бенфике» и «Лиллю».

В сезоне 2023-24 Симеоне и его команда продолжают демонстрировать стремление к победам, последовательно показывая характер в матчах как чемпионата Испании, так и Лиги чемпионов, где их ждут противостояния с такими соперниками, как «ПСЖ и «Байер».

Наставник также добавил: «Лига чемпионов – сложный турнир, мы переживаем нелегкие времена, а дальше нас ждет тяжелая игра с «ПСЖ» в гостях».