Хави ответил Манчестер Юнайтед, готов ли он возглавить клуб

«Манчестер Юнайтед» провально начал новый сезон 2024/25.

«Красные дьяволы» за восемь туров АПЛ набрали лишь 11 очков и находятся на 13-й строчке в АПЛ. В клубе сейчас серьезно рассматривается вопрос отставки главного тренера Эрика тен Хага. Один из основных кандидатов на замену – Хави. Боссы «красных дьяволов» уже несколько раз связывались с испанцем относительно потенциального сотрудничества.

Однако Хави отказал «дьяволам». Экс-тренер «Барселоны» не хочет возвращаться к работе в сезоне 2024/25. Хави будет рассматривать варианты возобновления тренерской карьеры только летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что Хави может возглавить сборную Катара по футболу.