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  4. Хави ответил Манчестер Юнайтед, готов ли он возглавить клуб
Англия
26 октября 2024, 22:17 |
302
1

Хави ответил Манчестер Юнайтед, готов ли он возглавить клуб

Испанец не вернется к тренерской работе в этом сезоне

26 октября 2024, 22:17 |
302
1
Хави ответил Манчестер Юнайтед, готов ли он возглавить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

«Манчестер Юнайтед» провально начал новый сезон 2024/25.

«Красные дьяволы» за восемь туров АПЛ набрали лишь 11 очков и находятся на 13-й строчке в АПЛ. В клубе сейчас серьезно рассматривается вопрос отставки главного тренера Эрика тен Хага. Один из основных кандидатов на замену – Хави. Боссы «красных дьяволов» уже несколько раз связывались с испанцем относительно потенциального сотрудничества.

Однако Хави отказал «дьяволам». Экс-тренер «Барселоны» не хочет возвращаться к работе в сезоне 2024/25. Хави будет рассматривать варианты возобновления тренерской карьеры только летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что Хави может возглавить сборную Катара по футболу.

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Манчестер Юнайтед Хави чемпионат Англии по футболу отставка назначение тренера Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг
Дмитро Олійник Источник: Relevo
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Gargantua81
Марко Силва из Фулхема, или Хенесса из Штутгарта надо звать.
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