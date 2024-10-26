Взрывной камбэк: Балотелли станет игроком Дженоа!

Итальянский бомбардир Марио Балотелли снова в Серии А – на этот раз в составе «Дженоа»! После длительной паузы и 20-дневного ожидания договоренности с клубом, Балотелли подписал контракт до июня 2025 года. Об этом сообщает Фабрицио Романо

Балотелли знал, что ему нужна только «Дженоа». Нападающий проявил большую решимость вернуться именно в «Дженоа», где главным тренером является его давний друг и бывший партнер по сборной Италии Альберто Джилардино. Балотелли неоднократно общался с Джилардино, чтобы убедиться в своем выборе. В итоге он присоединяется к команде как свободный агент, с надеждой на новый старт и возможность продемонстрировать талант, который ранее часто затеняли скандалы и конфликты.

Переход Балотелли вызвал волну ожиданий среди болельщиков «Дженоа». В свои 33 года он все еще может предложить команде много опыта и способность менять ход игры.

Его возвращение вызвало ажиотаж среди фанатов, а президент «Дженоа» Альберто Зангрилло высказался откровенно, защищая это решение от критики:

«Я не согласен с теми, кто считает, что его приход может вызвать недовольство тех, кто уже есть в команде. Я считаю, что Марио потенциально был лучшим итальянским «девятым номером» за последние двадцать лет».

Стоит упомянуть, что Балотелли также имеет значительный опыт в Серии А, где он выступал за такие клубы, как «Интер», «Милан» и «Брешия». Всего он провел 151 матч в Серии А и забил 52 гола.