Президент Дженоа ждет Балотелли: «Это вызов, который не дает мне спать»

Президент «Дженоа» Альберто Зангрилло поделился ожиданиями от возвращения Марио Балотелли в Серию А. Местные журналисты открыто говорят, что одиозный итальянец очень близок к подписанию контракта именно с клубом из Генуи.

«Я не согласен с теми, кто считает, что его приход может вызвать недовольство тех, кто уже есть в команде. Я считаю, что Марио потенциально был самым лучшим итальянским 9-м номером за последние двадцать лет.

Я убежден, что Балотелли может вернуться на уровень того великого игрока, каким он был. Это вызов, который не дает мне спать по ночам уже несколько дней. Если бы я мог, я бы никогда не сдался вместе с Марио, мне нравится романтический футбол, исполненный мечты», – сказал Зангрилло.

Ожидается, что Балотелли подпишет контракт с «Дженоа» до завершения сезона 2024/25. Последним клубом Марио был турецкий «Адана Демирспор».