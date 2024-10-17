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Италия
17 октября 2024, 17:21 | Обновлено 17 октября 2024, 17:22
239
0

Президент Дженоа ждет Балотелли: «Это вызов, который не дает мне спать»

Альберто Зангрилло верит в одиозного итальянца

17 октября 2024, 17:21 | Обновлено 17 октября 2024, 17:22
239
0
Президент Дженоа ждет Балотелли: «Это вызов, который не дает мне спать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Президент «Дженоа» Альберто Зангрилло поделился ожиданиями от возвращения Марио Балотелли в Серию А. Местные журналисты открыто говорят, что одиозный итальянец очень близок к подписанию контракта именно с клубом из Генуи.

«Я не согласен с теми, кто считает, что его приход может вызвать недовольство тех, кто уже есть в команде. Я считаю, что Марио потенциально был самым лучшим итальянским 9-м номером за последние двадцать лет.

Я убежден, что Балотелли может вернуться на уровень того великого игрока, каким он был. Это вызов, который не дает мне спать по ночам уже несколько дней. Если бы я мог, я бы никогда не сдался вместе с Марио, мне нравится романтический футбол, исполненный мечты», – сказал Зангрилло.

Ожидается, что Балотелли подпишет контракт с «Дженоа» до завершения сезона 2024/25. Последним клубом Марио был турецкий «Адана Демирспор».

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Марио Балотелли Дженоа чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A
Олег Вахоцкий Источник
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