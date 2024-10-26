WTA26 октября 2024, 20:56 | Обновлено 26 октября 2024, 21:40
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ВИДЕО. Завацкая выступит в Боливии. Украинка не играла последний месяц
Катарина заявилась на турнир WTA 125 в Санта-Крус
26 октября 2024, 20:56 | Обновлено 26 октября 2024, 21:40
123
0
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 223) сыграет на турнире WTA 125 в Санта-Крус (Боливия).
24-летняя украинка опубликовала видео тренировки на грунтовых кортах в своих социальных сетях.
Завацкая не выступала в Туре с 20 сентября. Тогда Катарина не смогла доиграть матч 1/4 финала 75-тысячника в Болгарии.
Отметим, что Катарина была вызвана в сборную Украины на матчевое противостояния Кубка Билли Джин Кинг против Австрии.
ВИДЕО. Завацкая выступит в Боливии. Украинка не играла последний месяц
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