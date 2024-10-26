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WTA
26 октября 2024, 20:56 | Обновлено 26 октября 2024, 21:40
123
0

ВИДЕО. Завацкая выступит в Боливии. Украинка не играла последний месяц

Катарина заявилась на турнир WTA 125 в Санта-Крус

26 октября 2024, 20:56 | Обновлено 26 октября 2024, 21:40
123
0
ВИДЕО. Завацкая выступит в Боливии. Украинка не играла последний месяц
Instagram. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 223) сыграет на турнире WTA 125 в Санта-Крус (Боливия).

24-летняя украинка опубликовала видео тренировки на грунтовых кортах в своих социальных сетях.

Завацкая не выступала в Туре с 20 сентября. Тогда Катарина не смогла доиграть матч 1/4 финала 75-тысячника в Болгарии.

Отметим, что Катарина была вызвана в сборную Украины на матчевое противостояния Кубка Билли Джин Кинг против Австрии.

ВИДЕО. Завацкая выступит в Боливии. Украинка не играла последний месяц

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видео тренировка Катарина Завацкая
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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