Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 223) сыграет на турнире WTA 125 в Санта-Крус (Боливия).

24-летняя украинка опубликовала видео тренировки на грунтовых кортах в своих социальных сетях.

Завацкая не выступала в Туре с 20 сентября. Тогда Катарина не смогла доиграть матч 1/4 финала 75-тысячника в Болгарии.

Отметим, что Катарина была вызвана в сборную Украины на матчевое противостояния Кубка Билли Джин Кинг против Австрии.

ВИДЕО. Завацкая выступит в Боливии. Украинка не играла последний месяц