Ямал, Рафинья, Левандовски против Лунина. Известен состав Барсы на Класико
Поединок состоится в 22:00 по Киеву
В субботу, 26 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Это будет первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.
Стал известен состав «Барселоны» на этот матч.
Барселона: Пенья, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Касадо, Лопес, Рафинья, Ямал, Левандовски.
Напомним, ранее Анчелотти определил стартовый состав «Реала» на этот матч.
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