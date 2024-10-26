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Испания
26 октября 2024, 20:18 | Обновлено 26 октября 2024, 20:21
2265
3

Без сюрпризов. Анчелотти выбрал стартовый состав Реала на матч с Барселоной

Поединок состоится в 22:00 по Киеву

26 октября 2024, 20:18 | Обновлено 26 октября 2024, 20:21
2265
3
Без сюрпризов. Анчелотти выбрал стартовый состав Реала на матч с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 26 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Это будет первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти выбрал стартовый состав на этот поединок. Украинский вратарь Андрей Лунин выйдет с первых минут. Тибо Куртуа не попал в заявку на матч из-за травмы.

«Реал»: Лунин, Лукас Васкес, Милитау, Рюдигер, Менди, Беллингем, Вальверде, Чуамени, Камавинга, Мбаппе, Винисиус Жуниор.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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u6464u
Андрію бажаю не облажатись, спокійно, впевнено, розсудливо , відіграти дербі .
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0
Saar
Найслабша ланка Реалу на цей матч- воротар
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-1
umnuy2
где там те умники что советовали лунину валить в середняк какой-то....играл бы он там в таких суперматчах с такими топами футболистами с обеих сторон.Некоторые кипятком ссут чтобы заселфиться с винисиусом или мбаппе--а Лунин каждый день с ними иргает
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-1
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