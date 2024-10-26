Без сюрпризов. Анчелотти выбрал стартовый состав Реала на матч с Барселоной

В субботу, 26 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Это будет первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти выбрал стартовый состав на этот поединок. Украинский вратарь Андрей Лунин выйдет с первых минут. Тибо Куртуа не попал в заявку на матч из-за травмы.

«Реал»: Лунин, Лукас Васкес, Милитау, Рюдигер, Менди, Беллингем, Вальверде, Чуамени, Камавинга, Мбаппе, Винисиус Жуниор.