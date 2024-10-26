Энцо Мареска выделил одного форварда, который отлично начал сезон

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска выделил одного игрока атаки, который удивил на старте сезона:

«Николас Джексон очень важен для нашей команды. Он фантастически обращается с мячом – забивает важные голы, отдает результативные передачи. Джексон всегда настроен помогать партнерам по команде. Даже если у него нет мяча, он настоятельно работает, чтобы вернуть. Мне нравится его прессинг, он отлично работает», – доволен Мареска.

В этом сезоне сенегальский форвард провел 8 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Николас Джексон проводит свой второй сезон в команде – в 2023 году был куплен у испанского «Вильярреала» за 37 млн евро.

Ранее Энцо Мареска оценил игру Михаила Мудрика в Лиге конференций.