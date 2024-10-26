Энцо Мареска выделил одного форварда, который отлично начал сезон
Главный тренер «Челси» восхищается формой Николаса Джексона
Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска выделил одного игрока атаки, который удивил на старте сезона:
«Николас Джексон очень важен для нашей команды. Он фантастически обращается с мячом – забивает важные голы, отдает результативные передачи. Джексон всегда настроен помогать партнерам по команде. Даже если у него нет мяча, он настоятельно работает, чтобы вернуть. Мне нравится его прессинг, он отлично работает», – доволен Мареска.
В этом сезоне сенегальский форвард провел 8 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Николас Джексон проводит свой второй сезон в команде – в 2023 году был куплен у испанского «Вильярреала» за 37 млн евро.
Ранее Энцо Мареска оценил игру Михаила Мудрика в Лиге конференций.
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