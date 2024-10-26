Микель АРТЕТА: «Не надо себя жалеть. Мы покажем зубы Ливерпулю»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подготовку своей команды к матчу против «Ливерпуля»:

«У нас очень много травмированных футболистов. Мы не хотели оказаться в такой ситуации, но сделать с этим ничего не можем. Нам повезло, что мы имеем столько хороших футболистов, у нас отличный состав.

Если дело доходит до таких сложных ситуаций, не надо себя жалеть. Мы прекрасно понимаем, что будем опасными для нашего соперника. Я хочу, чтобы в нашей команде царил безжалостный менталитет. Мы играем дома и это главное. Нужно показать зубы и сыграть на всю силу», – мотивирует Артета.

Матч 9-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ливерпулем» состоится 27 октября в 18:30. Лондонский клуб имеет внушительный список травмированных – команде не помогут Калафьори, Эдегор, Салиба, Тирни и Томиясу. Участие в матче Сака и Тимбера остается под вопросом.

Ранее Микель Артета рассказал, что надеется на возвращение лидера своей команды.