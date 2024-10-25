Артета надеется, что Сака восстановится к матчу с Ливерпулем
Главный тренер канониров оценил ситуацию с травмированными игроками
В воскресенье, 27 октября, лондонский «Арсенал» встретится с «Ливерпулем». По этому поводу главный тренер канониров Микель Артета рассказал о состоянии Букайо Сака, который получил травму подколенного сухожилия во время матчей за сборную.
«Успеет ли Сака восстановиться к игре с «Ливерпулем»? Трудно сказать. Он уже работает на поле, но это легкие тренировки. Будет ли он готов к воскресному матчу — сложный вопрос. У нас еще есть один день. Посмотрим», — цитирует Артету Фабрицио Романо.
В лазарете «Арсенала» также находятся «Риккардо Калафиори» и «Юриен Тимбер».
Напомним, что недавно «Михаил Мудрик» прокомментировал свою игру в Лиге конференций против греческого «Панатинаикоса».
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