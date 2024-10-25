Мудрик о своем топ-матче: «Одного таланта недостаточно, работаю дальше»
Украинец провел топ-матч еврокубка
В матче Лиги конференций против «Панатинаикоса», который «Челси» выиграл 4:1, украинский вингер Михаил Мудрик забил свой первый гол в сезоне, а также сделал два ассиста.
Игрок рассказал о матче, а также праздновании вместе с тренером Энцо Мареской.
«Отличный матч, отличный результат. Я очень счастлив, что забил. Любой игрок доволен, когда удается забить. Не сказал бы, что матч сложился легко для нас, но мы забили первыми, это облегчило результат».
«Празднование вместе с тренером? Энцо Мареска постоянно мне говорит добегать и открываться на дальней штанге, что я и сделал. Так что мы с тренером пожали друг другу руки после гола. Я знаю, что одного таланта недостаточно, поэтому нужно работать и быть терпеливым», – сказал Мудрик.
Ранее Михаил не попал в заявку на матч АПЛ, однако успешно вернулся в Лиге конференций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне потерпели третье поражение в основном раунде Лиги Европы
27 октября в 18:00 состоится матч 11-го тура УПЛ
Цікаво чи казали колись Мессі або Роналду, що у них талант? Я не чув.