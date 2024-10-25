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Англия
25 октября 2024, 18:28 | Обновлено 25 октября 2024, 18:30
373
2

Мудрик о своем топ-матче: «Одного таланта недостаточно, работаю дальше»

Украинец провел топ-матч еврокубка

25 октября 2024, 18:28 | Обновлено 25 октября 2024, 18:30
373
2
Мудрик о своем топ-матче: «Одного таланта недостаточно, работаю дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Лиги конференций против «Панатинаикоса», который «Челси» выиграл 4:1, украинский вингер Михаил Мудрик забил свой первый гол в сезоне, а также сделал два ассиста.

Игрок рассказал о матче, а также праздновании вместе с тренером Энцо Мареской.

«Отличный матч, отличный результат. Я очень счастлив, что забил. Любой игрок доволен, когда удается забить. Не сказал бы, что матч сложился легко для нас, но мы забили первыми, это облегчило результат».

«Празднование вместе с тренером? Энцо Мареска постоянно мне говорит добегать и открываться на дальней штанге, что я и сделал. Так что мы с тренером пожали друг другу руки после гола. Я знаю, что одного таланта недостаточно, поэтому нужно работать и быть терпеливым», – сказал Мудрик.

Ранее Михаил не попал в заявку на матч АПЛ, однако успешно вернулся в Лиге конференций.

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Михаил Мудрик Челси Энцо Мареска Лига конференций Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Челси
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Demid Romanchik
Грамотный комментарий от Мудрика 
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GloryUkraine
Мудрик схоже зациклений на таланті.  
Цікаво чи казали колись Мессі або Роналду, що у них талант? Я не чув. 
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