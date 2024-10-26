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  4. КУНДЕ: «Команда теперь более расторопна и выше прессингует»
Испания
26 октября 2024, 14:45 |
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КУНДЕ: «Команда теперь более расторопна и выше прессингует»

Защитник оценил работу нынешнего тренера

26 октября 2024, 14:45 |
65
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КУНДЕ: «Команда теперь более расторопна и выше прессингует»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жуль Кунде

Защитник испанской «Барселоны» Жюль Кунде проанализировал стиль игры команды после назначения Ханси-Дитера Флика.

«Команда по-прежнему придерживается традиционно высокой линии обороны, но теперь более расторопна и выше прессингует. «Барса» всегда высоко оборонялась, но в этом сезоне делает это еще немного выше.

У тренера четкая философия, и не важно, против кого мы играем – мы всегда играем одинаково. Он знает, что хочет, и команда, думаю, очень хорошо это понимает», – сказал Кунде.

При Флике каталонский клуб за 13 матчей одержал 11 побед. Также синее-гранатовые возглавляют турнирную таблицу в Ла лиге.

К слову, 26 октября запланирован поединок между мадридским «Реалом» и «Барселоной». Эль-Классико пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьягу Бернабеду». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Жюль Кунде Барселона Ханс-Дитер Флик чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрій Вітренко Источник: Yahoo Sports
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