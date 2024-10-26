Карло АНЧЕЛОТТИ: «Барселона не мешает мне спать по ночам»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что не чувствует давления из-за поединка с «Барселоной»:

«Я счастлив, ведь ночью «Барселона» не мешает мне спать. Дела этой команды идут хорошо, но в нашем матче очень трудно определить фаворита. Все будет зависеть от динамики матча. Важно выдержать напор соперника, справится с темпом, воспользоваться своими моментами.

«Барселона» имеет очень четкое представление о своей игре; они понимают, что им нужно делать. Это очень смелая команда и нам нужно тщательно подготовиться к матчу. Мы должны показать на поле лучшую версию себя», – уверен Анчелотти.

«Барселона» и «Реал» встретятся в Мадриде 26 октября в 22:00. Каталонский клуб лидирует в чемпионате и опережает «Реал» на три балла.

Ранее Карло Анчелотти заявил, что у него есть козырь на будущий матч.