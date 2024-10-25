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Испания
25 октября 2024, 18:44 | Обновлено 25 октября 2024, 18:50
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АНЧЕЛОТТИ: «У меня на Эль-Класико есть неожиданный козырь»

Наставник мадридского «Реала» готов удивить фанатов в матче с «Барселоной»

25 октября 2024, 18:44 | Обновлено 25 октября 2024, 18:50
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АНЧЕЛОТТИ: «У меня на Эль-Класико есть неожиданный козырь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями накануне Эль-Класико в рамках чемпионата Испании.

«Эль-Класико – это всегда конкурентные и упорные матчи, а также ассоциация к слову зрелищность. Мы хотим хорошо выступить перед нашими болельщиками. «Барселона» выстроила четкий стиль игры на футбольном поле, сейчас они играют очень хорошо. Могу сказать, что они довольно смелая команда. Мы должны качественно подготовиться к игре и постараться сыграть как можно лучше».

У меня на Эль-Класико есть неожиданный козырь и мне кажется неправильным рассказывать об это на пресс-конференции. Вы все увидите сами и тогда скажете, ошибся я или нет», – сказал Анчелотти.

К слову, обе команды находятся вверху турнирной таблицы. Сливочные расположились на втором месте (24 балла), а вот каталонцы находятся на первой строчке (27 пунктов).

Поединок состоится 25 октября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало матча в 22:00.

Ранее сообщалось, что в главном противостоянии Ла лиги возьмет участие украинский голкипер Андрей Лунин.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Андрей Лунин Реал - Барселона пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: Football Espana
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