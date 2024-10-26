Эксперт назвал главный козырь Шахтера против Динамо
Олег Федорчук – о шансах «горняков»
Известный тренер, а также авторитетный эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал мнение о предстоящем центральном матче 11-го тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером».
– А кто киевлянам больше всего будет мешать в достижении нужного результата?
– Динамовцам надо позаботиться о нейтрализации Георгия Судакова и подумать, как подобрать «ключи» к воротам Дмитрия Ризныка, который демонстрирует высокий уровень подготовки.
– Какие еще есть «козыри» у «горняков»?
– По большому счету я вижу лишь один: у дончан было больше времени и возможностей для восстановления после еврокубковых поединков. Да, возможно для киевлян матч в Риме в плане «физики» не требовал значительных усилий, но, поверьте, он все равно был энергозатратным даже для запасных. Вот почему, чтобы восстановить игровой тонус нужно несколько дней, которых у киевлян было в обрез. Все же, статусность завтрашнего противостоянии будет дополнительным стимулом, заставит динамовцев использовать какие-то еще не реализованные резервы, чтобы сыграть через не могу, – заявил Федорчук.
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