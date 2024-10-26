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Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 13:54 | Обновлено 26 октября 2024, 13:58
693
0

Эксперт назвал главный козырь Шахтера против Динамо

Олег Федорчук – о шансах «горняков»

26 октября 2024, 13:54 | Обновлено 26 октября 2024, 13:58
693
0
Эксперт назвал главный козырь Шахтера против Динамо
ФК Шахтер Донецк

Известный тренер, а также авторитетный эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал мнение о предстоящем центральном матче 11-го тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером».

– А кто киевлянам больше всего будет мешать в достижении нужного результата?

– Динамовцам надо позаботиться о нейтрализации Георгия Судакова и подумать, как подобрать «ключи» к воротам Дмитрия Ризныка, который демонстрирует высокий уровень подготовки.

– Какие еще есть «козыри» у «горняков»?

– По большому счету я вижу лишь один: у дончан было больше времени и возможностей для восстановления после еврокубковых поединков. Да, возможно для киевлян матч в Риме в плане «физики» не требовал значительных усилий, но, поверьте, он все равно был энергозатратным даже для запасных. Вот почему, чтобы восстановить игровой тонус нужно несколько дней, которых у киевлян было в обрез. Все же, статусность завтрашнего противостоянии будет дополнительным стимулом, заставит динамовцев использовать какие-то еще не реализованные резервы, чтобы сыграть через не могу, – заявил Федорчук.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Олег Федорчук Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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