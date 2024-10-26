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Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 13:31 | Обновлено 26 октября 2024, 13:39
627
0

ФЕДОРЧУК: «Матч Динамо – Шахтер может быть решающим в борьбе за золото»

Известный эксперт делает ставку на победу киевлян

26 октября 2024, 13:31 | Обновлено 26 октября 2024, 13:39
627
0
ФЕДОРЧУК: «Матч Динамо – Шахтер может быть решающим в борьбе за золото»
ФК Шахтер Донецк

27 октября в центральном матче 11 тура в УПЛ киевское «Динамо» будет выяснять отношения с еще одним грандом – донецким «Шахтером».

Известный тренер, авторитетный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в завтрашней битве в столице Украины:

– Согласен с теми специалистами, которые считают силы завтрашних оппонентов примерно равными. Это можно объяснить тем, что в текущем сезоне чемпионы где-то притормозили, тогда как динамовцы – прибавили. Я все же, склоняюсь к тому, что подопечные Александра Шовковского возьмут верх – 2:1. Их «козыри»: более сбалансированный состав, стабильность, уверенность в своих силах, смелость тренерского штаба, который не боится принимать неожиданные решения.

– Вы намекаете на то, что у динамовцев в последнем матче Лиги Европы – с «Ромой» – был экспериментальный состав?

– Не только, ведь в поединке в Риме киевляне также сыграли с тремя центральными защитниками. Видимо, Шовковский чувствует, что завтрашний поединок может быть определяющим в борьбе за «золото» поэтому и принимал такие решения, чтобы быть ко всему готовым.

– Но в случае воскресной неудачи рулевому сразу же вспомнят о нецелесообразности этих решений.

– Думаю, что тренерский штаб киевлян хорошо все взвесил. В конце концов, в Риме динамовцы, даже выступая не в оптимальном составе, дали бой амбициозным хозяевам и если бы не детская выходка стоппера Тараса Михавко, который банально «привез» пенальти, то, по крайней мере, могли не проиграть.

– Что-то в последнее время Михавко часто оказывается в «Динамо» в роли антигероя.

– Это меня беспокоит. Посоветовал бы Тарасу быть более требовательным к себе, более собранным, потому что его ошибки очень дорого обходятся команде.

– Отсутствие завтра в составе динамовцев Андрея Ярмоленко и Александра Пихаленка – это серьезные потери?

– Что касается Ярмоленко, то – нет. Слишком часто он не играет по разным причинам и к его отсутствию партнеры уже адаптировались, а вот Пихаленок пригодился бы, особенно в наступательных операциях.

– А кто киевлянам больше всего будет мешать в достижении нужного результата?

– Динамовцам надо позаботиться о нейтрализации Георгия Судакова и подумать, как подобрать «ключи» к воротам Дмитрия Ризныка, который демонстрирует высокий уровень подготовки.

– Какие еще есть «козыри» у «горняков»?

– По большому счету, я вижу лишь один: у дончан было больше времени и возможностей для восстановления после еврокубковых поединков. Да, возможно, для киевлян матч в Риме в плане «физики» не требовал значительных усилий, но, поверьте, он все равно был энергозатратным даже для запасных. Вот почему, чтобы восстановить игровой тонус, нужно несколько дней, которых у киевлян было в обрез. Все же, статусность завтрашнего противостоянии будет дополнительным стимулом, заставит динамовцев использовать какие-то еще нереализованные резервы, чтобы сыграть через не могу.

Ранее мы сообщали, где можно смотреть онлайн матч чемпионата Украины «Динамо» – «Шахтер».

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Динамо - Шахтер Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Олег Федорчук
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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