25 октября в матче 9-го тура итальянской Серии А сыграли «Удинезе» и «Кальяри». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Уже на 30-й минуте гости остались в меньшинстве – полузащитник Макумбу получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Удинезе» воспользовался таким подарком и забил по одному голу в каждом из таймов. На 35-й минуте счет открыл Лукка, а на 78-й точку в матче поставил Дэвис.

Хозяева поднялись в зону Лиги чемпионов и теперь занимают четвертое место, однако по итогам тура еще могут опуститься ниже. «Кальяри» расположился недалеко от зоны вылета – на 15-й позиции.

Серия А, 9-й тур. 25 октября

Удинезе – Кальяри – 2:0

Голы: Лукка, 38, Дэвис, 78

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