Удинезе – Кальяри – 2:0. Хозяева поднялись в зону ЛЧ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 9-го тура Серии А
25 октября в матче 9-го тура итальянской Серии А сыграли «Удинезе» и «Кальяри». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0.
Уже на 30-й минуте гости остались в меньшинстве – полузащитник Макумбу получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
«Удинезе» воспользовался таким подарком и забил по одному голу в каждом из таймов. На 35-й минуте счет открыл Лукка, а на 78-й точку в матче поставил Дэвис.
Хозяева поднялись в зону Лиги чемпионов и теперь занимают четвертое место, однако по итогам тура еще могут опуститься ниже. «Кальяри» расположился недалеко от зоны вылета – на 15-й позиции.
Серия А, 9-й тур. 25 октября
Удинезе – Кальяри – 2:0
Голы: Лукка, 38, Дэвис, 78
Видеообзор матча:
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