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  4. Удинезе – Кальяри – 2:0. Хозяева поднялись в зону ЛЧ. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Удинезе
25.10.2024 19:30 – FT 2 : 0
Кальяри
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Италия
26 октября 2024, 13:24 | Обновлено 26 октября 2024, 13:39
26
0

Удинезе – Кальяри – 2:0. Хозяева поднялись в зону ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Серии А

26 октября 2024, 13:24 | Обновлено 26 октября 2024, 13:39
26
0
Удинезе – Кальяри – 2:0. Хозяева поднялись в зону ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Удинезе – Кальяри

25 октября в матче 9-го тура итальянской Серии А сыграли «Удинезе» и «Кальяри». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Уже на 30-й минуте гости остались в меньшинстве – полузащитник Макумбу получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Удинезе» воспользовался таким подарком и забил по одному голу в каждом из таймов. На 35-й минуте счет открыл Лукка, а на 78-й точку в матче поставил Дэвис.

Хозяева поднялись в зону Лиги чемпионов и теперь занимают четвертое место, однако по итогам тура еще могут опуститься ниже. «Кальяри» расположился недалеко от зоны вылета – на 15-й позиции.

Серия А, 9-й тур. 25 октября

Удинезе – Кальяри – 2:0

Голы: Лукка, 38, Дэвис, 78

Видеообзор матча:

Фотогалерея:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Кинан Дейвис (Удинезе).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
30’
Антуан Макумбу (Кальяри) получает красную карточку.
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чемпионат Италии по футболу Серия A Удинезе Кальяри
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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