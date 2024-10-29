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  4. Второй шанс? Манчестер Сити нашел замену Уокеру в клубе АПЛ
Англия
29 октября 2024, 10:29 | Обновлено 29 октября 2024, 10:34
613
1

Второй шанс? Манчестер Сити нашел замену Уокеру в клубе АПЛ

Горожане заинтересованы в покупке Педро Порро

29 октября 2024, 10:29 | Обновлено 29 октября 2024, 10:34
613
1
Второй шанс? Манчестер Сити нашел замену Уокеру в клубе АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Порро

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» не против усилиться защитник «Тоттенхэма» Педро Порро. Клуб поставил в приоритет трансфер футболиста.

Представители горожан считают испанского футболиста качественной заменой Кайла Уокера, будущее которого остается под вопросом.

Ранее испанец являлся футболистом «Манчестера Сити», однако так и не сумел дебютировать за клуб.

Также на спортсмена претендует королевский клуб Испании.

В нынешнем сезоне защитник отыграл десять матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

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Манчестер Сити Тоттенхэм Педро Порро трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кайл Уокер
Андрій Вітренко Источник: Football Insider
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Gargantua81
хороший выбор.
скаутинг конечно у Сити очень качественный
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