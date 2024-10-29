Второй шанс? Манчестер Сити нашел замену Уокеру в клубе АПЛ

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» не против усилиться защитник «Тоттенхэма» Педро Порро. Клуб поставил в приоритет трансфер футболиста.

Представители горожан считают испанского футболиста качественной заменой Кайла Уокера, будущее которого остается под вопросом.

Ранее испанец являлся футболистом «Манчестера Сити», однако так и не сумел дебютировать за клуб.

Также на спортсмена претендует королевский клуб Испании.

В нынешнем сезоне защитник отыграл десять матчей, в которых отличился одним забитым мячом.