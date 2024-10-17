Их трое. Реал имеет варианты, если сорвется трансфер Александра-Арнольда

Мадридский «Реал» проработал варианты на тот случай, если ему не удастся в предстоящее зимнее трансферное окно договориться о подписании защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда.

Англичанина, напомним, считают идеальным вариантом взамен Дани Карвахалю, который не так давно серьезно травмировался.

Сообщается, что в «Реале» активно следят за Педро Порро из «Тоттенхэма», Жереми Фримпонгом из «Байера» и Хуанлу Санчесом из «Севильи».

Первоначально, напомним, «Реал» не собирался искать замену Карвахалю, но затем стало известно, что мадридцы все же выйдут на трансферный рынок.