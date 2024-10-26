Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 13:44 | Обновлено 26 октября 2024, 14:57
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2

Уникальное издание. Шахтер презентовал книгу о своей истории

Автором работы стал иностранный журналист Энди Брасселл

26 октября 2024, 13:44 | Обновлено 26 октября 2024, 14:57
175
2
Уникальное издание. Шахтер презентовал книгу о своей истории
ФК Шахтер

В пятницу, 25 октября, донецкий «Шахтер» представил книгу журналиста Энди Брасселл под название «Мы играем дальше. Борьба донецкого «Шахтера» за Украину, футбол и свободу».

На страницах книги излагается история украинского клуба, а также детально описываются события первого сезона после начала полномасштабной войны. Издание предлагает читателю эксклюзивный материал о наблюдениях авторки, а также переживаниях представителей клуба в период начала вторжения.

Во время презентации фанаты имели возможность приобрести издание со скидкой. Кроме того, на событии присутствовали игроки мужской команды Валерий Бондарь и Дмитрий Ризнык и представительницы женского состава Лидия Заборовец и Диана Кравчук. После представления футболисты провели небольшую автограф-сессию.

Основной вратарь клуба Дмитрий Ризнык поделился мыслями о книге:

«В этой книге собраны интересные истории о том, как клуб сохранил свое существование, несмотря на столь тяжелую ситуацию в Украине, когда идет война, показаны разные эмоции тренеров и игроков. Думаю, это очень интересная книга, которую следует обязательно прочесть. Что касается сегодняшней встречи с болельщиками, то очень теплая атмосфера, приветливые люди – все прошло супер. Такие меры очень важны для фанатов, чтобы они чувствовали, как живет команда вне футбольного поля. И для нас, игроков, это очень круто, когда приходит настолько много людей, которым интересен «Шахтер» и болеют за нас», – сказал Ризнык.

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь:

Во-первых, спасибо всем болельщикам, которые сегодня сюда пришли, а их было очень много, и это очень приятно. Положительная атмосфера: все общаются, просят подписать книгу – хорошие ощущения от этого. Полагаю, всем будет интересно прочитать эту книгу, потому что я уже начал и нашел там очень много таких историй, которые вы больше нигде не узнаете, а в книге это написано. Также считаю, что иностранцам будет интересно прочитать о том, как мы продолжаем играть в футбол, как мы вообще продолжаем жить во время войны», – сказал Бондарь.

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Шахтер Донецк презентация Валерий Бондарь Дмитрий Ризнык книги
Андрій Вітренко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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Southeast*-*
Завтра надо перед игрой подарить её всем динамовцам и  их фан сектору.
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+2
Falko
"ІноземнА журналістКА Енді Брассел", 
написала журналістка Sport.ua Андрій (Енді - по-іноземному) Вітренко.
https://www.facebook.com/p/Andy-Brassell-100050334256608/?_rdr
Ну коли вже наймуть ШІ?
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-4
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