Защитник каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес нахвалил нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора накануне матча. Игрок уверен, что бразилец станет обладателем престижной индивидуальной награды.

«Кто бы ни взял Золотой мяч, он заслужит это. Мы все знаем, кому награда достанется. Винисиус выиграет – я не сомневаюсь.

Он великолепный игрок и показывает это, как на днях в Лиге чемпионов. Он перевернул игру, и я не сомневаюсь, что он постарается сделать то же самое против нас» – сказал Мартинес.

Напомним, что 26 октября состоится главный поединок чемпионата Испании – Эль-Классико. Матч пройдет на стадионе «Сантьягу Бернабеу», начало в 22:00.