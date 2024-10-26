Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРТИНЕС: «Винисиус выиграет Золотой мяч – я не сомневаюсь»
Испания
26 октября 2024, 13:57 | Обновлено 26 октября 2024, 14:00
221
0

МАРТИНЕС: «Винисиус выиграет Золотой мяч – я не сомневаюсь»

Защитник «Барселоны» лестно высказался о бразильском футболисте

26 октября 2024, 13:57 | Обновлено 26 октября 2024, 14:00
221
0
МАРТИНЕС: «Винисиус выиграет Золотой мяч – я не сомневаюсь»
IMAGO. Иньиго Мартинес

Защитник каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес нахвалил нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора накануне матча. Игрок уверен, что бразилец станет обладателем престижной индивидуальной награды.

«Кто бы ни взял Золотой мяч, он заслужит это. Мы все знаем, кому награда достанется. Винисиус выиграет – я не сомневаюсь.

Он великолепный игрок и показывает это, как на днях в Лиге чемпионов. Он перевернул игру, и я не сомневаюсь, что он постарается сделать то же самое против нас» – сказал Мартинес.

Напомним, что 26 октября состоится главный поединок чемпионата Испании – Эль-Классико. Матч пройдет на стадионе «Сантьягу Бернабеу», начало в 22:00.

По теме:
КУНДЕ: «Команда теперь более расторопна и выше прессингует»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Барселона не мешает мне спать по ночам»
В Баварии встали на защиту живой легенды команды
Иньиго Мартинес Винисиус Жуниор Барселона Реал Мадрид Золотой мяч чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 26 октября 2024, 13:52 0
Манчестер Сити – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 октября в 17:00 по Киеву

Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
Бокс | 26 октября 2024, 08:26 5
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона

Британский экс-боксер считает, что Усик показывал бы достойные результаты в эту эпоху

Любитель читать. Бондарь признался, о прочтении каких книг мечтает
Футбол | 26.10.2024, 09:23
Любитель читать. Бондарь признался, о прочтении каких книг мечтает
Любитель читать. Бондарь признался, о прочтении каких книг мечтает
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
Футбол | 25.10.2024, 17:12
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
Звезду Баварии попросили завершить карьеру из-за провала в Лиге чемпионов
Футбол | 25.10.2024, 15:44
Звезду Баварии попросили завершить карьеру из-за провала в Лиге чемпионов
Звезду Баварии попросили завершить карьеру из-за провала в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
24.10.2024, 19:16
Бокс
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
26.10.2024, 07:44 5
Футбол
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 5
Футбол
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
24.10.2024, 22:29
Футбол
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
25.10.2024, 03:55 3
Футбол
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
24.10.2024, 11:01
Бокс
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
25.10.2024, 07:42
Бокс
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
24.10.2024, 21:36 261
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем