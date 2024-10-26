Мареска рассказал о проблеме у Челси. Мудрик сможет помочь?

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказал мнение о лидерских качествах Риса Джеймса, поставив их под сомнение, что, по мнению тренера, является проблемой для всего коллектива, цвета которого, напомним, защищает украинец Михаил Мудрик.

«Рис прогрессирует, но от него я ожидал большего в плане лидерства. Как по мне, если ты капитан, ты должен давать больше. Больше, чем остальные. А иногда получается «хорошо, я капитан, я могу дать меньше». Нет, так не работает.

Рис – один из капитанов, и я ожидал от него, и его одноклубники ожидали от него, чтобы он всегда будет давать больше с точки зрения лидерства в целом.

Джеймс – сдержанный парень, но не только он. Думаю, у нас нет настоящего лидера. У нас нет таких ребят. Может, Адарабиойо – один из таких ребят», – заявил Мареска.

Ранее, напомним, в Лондоне дали оценку игре Мудрика против «Панатинаикоса» в матче Лиге конференций.