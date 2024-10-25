В Лондоне дали оценку игре Мудрика против Панатинаикоса в Лиге конференций

Вечером 24 октября состоялся матч 3-го тура основной стадии Лиги конференций, в котором «Челси» на выезде разгромил «Панатинаикос» со счетом 4:1.

Героем поединка стал украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик – он забил гол и стал автором двух ассистов.

Британское авторитетное издание London.Football оценило перфоманс украинца оценкой 8,5. Такой же высокий балл получил португалец Жоау Феликс. Он и Мудрик признаны лучшими игроками «Челси» в состоявшемся поединке.

«Отличный пас сделал в штрафную на Феликса, который открыть счет. Затем он добавил к своей и без того сильной игре прекрасный точный удар головой, удвоив преимущество «Челси» после перерыва. Провел действительно яркую игру на левом фланге», – гласит характеристика действиям Мудрика против «Панатинаикоса» от London.Football.

Ранее Мудрик поделился эмоциями от своего феерического матча в Лиге конференций.