В Лондоне дали оценку игре Мудрика против Панатинаикоса в Лиге конференций
Украинец стал автором гола и двух ассистов в матче
Вечером 24 октября состоялся матч 3-го тура основной стадии Лиги конференций, в котором «Челси» на выезде разгромил «Панатинаикос» со счетом 4:1.
Героем поединка стал украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик – он забил гол и стал автором двух ассистов.
Британское авторитетное издание London.Football оценило перфоманс украинца оценкой 8,5. Такой же высокий балл получил португалец Жоау Феликс. Он и Мудрик признаны лучшими игроками «Челси» в состоявшемся поединке.
«Отличный пас сделал в штрафную на Феликса, который открыть счет. Затем он добавил к своей и без того сильной игре прекрасный точный удар головой, удвоив преимущество «Челси» после перерыва. Провел действительно яркую игру на левом фланге», – гласит характеристика действиям Мудрика против «Панатинаикоса» от London.Football.
Ранее Мудрик поделился эмоциями от своего феерического матча в Лиге конференций.
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