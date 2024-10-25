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Лига конференций
25 октября 2024, 09:08 | Обновлено 25 октября 2024, 09:11
266
0

В Лондоне дали оценку игре Мудрика против Панатинаикоса в Лиге конференций

Украинец стал автором гола и двух ассистов в матче

25 октября 2024, 09:08 | Обновлено 25 октября 2024, 09:11
266
0
В Лондоне дали оценку игре Мудрика против Панатинаикоса в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 октября состоялся матч 3-го тура основной стадии Лиги конференций, в котором «Челси» на выезде разгромил «Панатинаикос» со счетом 4:1.

Героем поединка стал украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик – он забил гол и стал автором двух ассистов.

Британское авторитетное издание London.Football оценило перфоманс украинца оценкой 8,5. Такой же высокий балл получил португалец Жоау Феликс. Он и Мудрик признаны лучшими игроками «Челси» в состоявшемся поединке.

«Отличный пас сделал в штрафную на Феликса, который открыть счет. Затем он добавил к своей и без того сильной игре прекрасный точный удар головой, удвоив преимущество «Челси» после перерыва. Провел действительно яркую игру на левом фланге», – гласит характеристика действиям Мудрика против «Панатинаикоса» от London.Football.

Ранее Мудрик поделился эмоциями от своего феерического матча в Лиге конференций.

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Михаил Мудрик Челси Лига конференций Панатинаикос
Юрій Остроумов Источник: Football London
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