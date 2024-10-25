Мудрик поделился эмоциями от своего феерического матча в Лиге конференций

24 октября состоялся матч 3-го тура основной стадии Лиги конференций, в котором «Челси» на выезде разгромил «Панатинаикос» со счетом 4:1.

Героем поединка стал украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик – он забил гол и стал автором двух ассистов.

«Я доволен игрой, счетом и голом, который я забил. Глубина состава «Челси» очень велика, и это плюс. Я не хочу делать прогнозы, но «Челси» всегда нацелен на самые высокие результаты в турнирах, в которых участвует», – признался после финального свистка Михаил Мудрик.

Ранее сообщалось, что Мудрик в игре против «Панатинаикоса» ошеломил своей статистикой.