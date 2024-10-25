Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик поделился эмоциями от своего феерического матча в Лиге конференций
Лига конференций
25 октября 2024, 07:13 | Обновлено 25 октября 2024, 07:23
972
0

Мудрик поделился эмоциями от своего феерического матча в Лиге конференций

Михаил приняло участие в трех голах в ворота «Панатинаикоса»

25 октября 2024, 07:13 | Обновлено 25 октября 2024, 07:23
972
0
Мудрик поделился эмоциями от своего феерического матча в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

24 октября состоялся матч 3-го тура основной стадии Лиги конференций, в котором «Челси» на выезде разгромил «Панатинаикос» со счетом 4:1.

Героем поединка стал украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик – он забил гол и стал автором двух ассистов.

«Я доволен игрой, счетом и голом, который я забил. Глубина состава «Челси» очень велика, и это плюс. Я не хочу делать прогнозы, но «Челси» всегда нацелен на самые высокие результаты в турнирах, в которых участвует», – признался после финального свистка Михаил Мудрик.

Ранее сообщалось, что Мудрик в игре против «Панатинаикоса» ошеломил своей статистикой.

По теме:
В УЕФА дали оценку матчу Челси в ЛК, в котором Мудрик забил гол
Для Динамо есть задача. Венгрия преследует Украину в таблице коэффициентов
Итоги 2-го тура Лиги конференций. На каком месте Челси с Мудриком?
Челси Лига конференций Панатинаикос Михаил Мудрик
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Зинченко рассекретил диалог с Бернарду Силвой – вышло весело
Футбол | 25 октября 2024, 05:07 0
ФОТО. Зинченко рассекретил диалог с Бернарду Силвой – вышло весело
ФОТО. Зинченко рассекретил диалог с Бернарду Силвой – вышло весело

Без подколов не обошлось...

ФОТО. Жена Артема Кравца зажгла соцсети максимально откровенными кадрами
Футбол | 25 октября 2024, 05:25 2
ФОТО. Жена Артема Кравца зажгла соцсети максимально откровенными кадрами
ФОТО. Жена Артема Кравца зажгла соцсети максимально откровенными кадрами

В комментарии пришла даже Леся Никитюк

Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Футбол | 24.10.2024, 08:25
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Бокс | 24.10.2024, 19:16
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
Футбол | 24.10.2024, 21:00
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
24.10.2024, 07:15 10
Футбол
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
24.10.2024, 18:05 354
Футбол
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
23.10.2024, 09:25 9
Футбол
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
23.10.2024, 17:30 2
Футбол
УСИК – о реванше с Фьюри: «Мотивация? У меня ее нет»
УСИК – о реванше с Фьюри: «Мотивация? У меня ее нет»
23.10.2024, 20:42
Бокс
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
24.10.2024, 07:48 1
Бокс
«Он это потеряет» Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
«Он это потеряет» Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
24.10.2024, 01:32 1
Бокс
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
23.10.2024, 20:47 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем