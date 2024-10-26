Суркис-мл. оценил результат игры Динамо U-19 с Марибором в ЮЛУ

Вратарь киевского «Динамо» U-19 Вячеслав Суркис прокомментировал ничью 1:1 со словенским «Марибором» в матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

«Не лучший результат, но мы будем бороться до конца», – написал Суркис-младший в инстаграме.

Как известно, 6 ноября «Динамо» U-19 и «Марибор» U-19 проведут в Словении ответный матч полуфинала Пути чемпионов плей-офф Юношеской лиги УЕФА.