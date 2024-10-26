Молодежные турниры26 октября 2024, 11:40 | Обновлено 26 октября 2024, 11:51
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Суркис-мл. оценил результат игры Динамо U-19 с Марибором в ЮЛУ
Голкипер динамовского коллектива – о первом поединке с клубом из Словении
26 октября 2024, 11:40 | Обновлено 26 октября 2024, 11:51
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Вратарь киевского «Динамо» U-19 Вячеслав Суркис прокомментировал ничью 1:1 со словенским «Марибором» в матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА.
«Не лучший результат, но мы будем бороться до конца», – написал Суркис-младший в инстаграме.
Как известно, 6 ноября «Динамо» U-19 и «Марибор» U-19 проведут в Словении ответный матч полуфинала Пути чемпионов плей-офф Юношеской лиги УЕФА.
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