Реал хочет вернуть звезду Ман Сити из Саудовской Аравии
Эмерик Ляпорт может сменить клубную прописку следующим летом
Мадридский «Реал» хочет подписать испанского защитника Эмерика Ляпорта, ныне выступающего в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».
Как пишет издание, AS, руководство мадридцев заинтересовано в подписании защитника сборной Испании, но планирует осуществить трансфер следующим летом.
Отмечается, что сам Ляпорт не против данного перехода – испанец хочет покинуть Саудовскую Аравию по личным причинам.
Напомним, Ляпорт перешел в «Аль-Наср» из английского «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне испанец забил 3 гола в 12 матчах за свой клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лаутаро Мартинес может покинуть «Интер»
Даниэль Соса отметил Шапаренко, Ярмоленко и Стапененко