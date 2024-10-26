Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал хочет вернуть звезду Ман Сити из Саудовской Аравии
Испания
26 октября 2024, 11:49 | Обновлено 26 октября 2024, 11:50
60
0

Реал хочет вернуть звезду Ман Сити из Саудовской Аравии

Эмерик Ляпорт может сменить клубную прописку следующим летом

26 октября 2024, 11:49 | Обновлено 26 октября 2024, 11:50
60
0
Реал хочет вернуть звезду Ман Сити из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерик Ляпорт

Мадридский «Реал» хочет подписать испанского защитника Эмерика Ляпорта, ныне выступающего в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

Как пишет издание, AS, руководство мадридцев заинтересовано в подписании защитника сборной Испании, но планирует осуществить трансфер следующим летом.

Отмечается, что сам Ляпорт не против данного перехода – испанец хочет покинуть Саудовскую Аравию по личным причинам.

Напомним, Ляпорт перешел в «Аль-Наср» из английского «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне испанец забил 3 гола в 12 матчах за свой клуб.

По теме:
Капитан Черноморца пошел на жертвы ради перехода в ЛНЗ. В чем дело?
РАФИНЬЯ: «Было несколько моментов, когда хотел уйти с Барселоны»
Лас-Пальмас – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эмерик Ляпорт Аль-Наср Эр-Рияд Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона нашла замену Левандовски. Это претендент на Золотой мяч
Футбол | 25 октября 2024, 15:58 0
Барселона нашла замену Левандовски. Это претендент на Золотой мяч
Барселона нашла замену Левандовски. Это претендент на Золотой мяч

Лаутаро Мартинес может покинуть «Интер»

Легионер Кривбасса назвал самых лучших футболистов УПЛ. Без Судакова
Футбол | 26 октября 2024, 11:21 0
Легионер Кривбасса назвал самых лучших футболистов УПЛ. Без Судакова
Легионер Кривбасса назвал самых лучших футболистов УПЛ. Без Судакова

Даниэль Соса отметил Шапаренко, Ярмоленко и Стапененко

«У меня больше нет дома». Игрок ЛНЗ – о войне в Украине
Футбол | 26.10.2024, 10:22
«У меня больше нет дома». Игрок ЛНЗ – о войне в Украине
«У меня больше нет дома». Игрок ЛНЗ – о войне в Украине
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
Футбол | 25.10.2024, 12:09
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 26.10.2024, 10:50
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Англии заявили о новой проблеме у Марески из-за Мудрика. Она приятная?
В Англии заявили о новой проблеме у Марески из-за Мудрика. Она приятная?
25.10.2024, 11:19
Футбол
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
25.10.2024, 19:06 20
Футбол
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
24.10.2024, 11:01
Бокс
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
24.10.2024, 11:55
Бокс
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
25.10.2024, 17:12 1
Футбол
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
25.10.2024, 03:55 3
Футбол
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
24.10.2024, 23:05 3
Бокс
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
24.10.2024, 21:00 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем