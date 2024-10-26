Реал хочет вернуть звезду Ман Сити из Саудовской Аравии

Мадридский «Реал» хочет подписать испанского защитника Эмерика Ляпорта, ныне выступающего в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

Как пишет издание, AS, руководство мадридцев заинтересовано в подписании защитника сборной Испании, но планирует осуществить трансфер следующим летом.

Отмечается, что сам Ляпорт не против данного перехода – испанец хочет покинуть Саудовскую Аравию по личным причинам.

Напомним, Ляпорт перешел в «Аль-Наср» из английского «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне испанец забил 3 гола в 12 матчах за свой клуб.