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26 октября 2024, 11:39 | Обновлено 26 октября 2024, 11:52
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СИННЕР: «Захочу – завершу карьеру завтра»

Итальянский теннисист рассказал о планах на будущее

26 октября 2024, 11:39 | Обновлено 26 октября 2024, 11:52
172
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СИННЕР: «Захочу – завершу карьеру завтра»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира Янник Синнер раскрыл тайну, сколько еще будет выступать на профессиональном уровне.

«Если захочу завершить карьеру завтра, то я могу это сделать спокойно. Только у меня нет такого желания, потому что моя карьера началась, когда я покинул дом в 13 с половиной лет. Сейчас мне 23, и я добился того, о чем всегда мечтал – стать номером один. Сейчас мне нужно продолжать работать и совершенствоваться, потому что есть игроки, которые хотят обойти меня.

Я буду играть еще 15 лет, надеюсь, что мое тело выдержит. Люди думают, что 15 лет – это долго, но это не так, потому что этот год очень быстро пролетел», – сказал Синнер.

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Янник Синнер
Андрій Вітренко Источник: La Gazzetta dello Sport
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Володимир Бенюк
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