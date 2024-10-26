СИННЕР: «Захочу – завершу карьеру завтра»

Первая ракетка мира Янник Синнер раскрыл тайну, сколько еще будет выступать на профессиональном уровне.

«Если захочу завершить карьеру завтра, то я могу это сделать спокойно. Только у меня нет такого желания, потому что моя карьера началась, когда я покинул дом в 13 с половиной лет. Сейчас мне 23, и я добился того, о чем всегда мечтал – стать номером один. Сейчас мне нужно продолжать работать и совершенствоваться, потому что есть игроки, которые хотят обойти меня.

Я буду играть еще 15 лет, надеюсь, что мое тело выдержит. Люди думают, что 15 лет – это долго, но это не так, потому что этот год очень быстро пролетел», – сказал Синнер.